Interview | Karl-Heinz Schnellinger - "Wegen dieses Tores muss man sich an mich erinnern"

17.06.20 | 07:49 Uhr

"Ausgerechnet Schnellinger..." - dieser Ausspruch des Kommentators Ernst Huberty ist Kult. Am 17. Juni 1970 erzielte Karl-Heinz Schnellinger im Jahrhundertspiel gegen Italien das späte 1:1. Im Interview erzählt er, wie er 50 Jahre später darüber denkt - und was ihn ärgert.

Es war der 17. Juni 1970 - vor genau 50 Jahren -, als um 16 Uhr im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ein WM-Halbfinale angepfiffen wurde, das in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Einer der Protagonisten des Jahrhundertspiels zwischen Deutschland und Italien: Karl-Heinz Schnellinger, einer der weltbesten Verteidiger der damaligen Zeit. In der Nachspielzeit glich er das 1:0 der Squadra Azzura aus und schoss sein Team so in die Verlängerung. "Ausgerechnet Schnellinger..." , rief Kommentator Ernst Huberty damals aus, denn der Rheinländer - zum Abschluss seiner Karriere eine Saison bei Tennis Borussia Berlin unter Vertrag - spielte zu dieser Zeit als einer der ersten Deutschen in Italien für den AC Mailand. Am Ende verlor das DFB-Team einen dramatischen Schlagabtausch mit 3:4. In einem seiner selten gewordenen Interviews erinnert sich Schnellinger an dieses legendäre Duell.

rbb|24: Herr Schnellinger, wie geht es Ihnen denn aktuell - sind Sie gesund? Karl-Heinz Schnellinger: Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre ich nicht am Telefon. (lacht) Es ist bei uns wie bei allen aktuell. Wir sind vorsichtig, wenn wir raus unter die Menschen gehen. Zu Hause geht es uns gut. Deswegen bleibe ich auch sehr viel hier, weil es zu gefährlich ist für einen Mann in meinem Alter.

Zur Person Karl-Heinz Schnellinger wurde am 31. März 1939 in Düren geboren. Der Verteidiger begann seine Karriere bei der SG Düren 99, ehe er zur festen Abwehrgröße beim 1. FC Köln wurde. Mit den Geißböcken wurde er 1962 deutscher Meister und wurde zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. 1963 wechselte er als einer der ersten deutschen Spieler für mehr als eine Million DM nach Italien. Er spielte für den AC Mantova und den AS Rom, ehe er 1965 zum AC Mailand ging. Mit dem Klub gewann er Titel um Titel. Zum Ende seiner Karriere kam er als 36-Jähriger für eine - äußerst enttäuschende - Saison zu Tennis Borussia Berlin. Für das deutsche Nationalteam bestritt er fast 50 Spiele - und schoss ein Tor: das im Jahrhundertspiel gegen Italien.

Italien - und besonders der Norden, in dem Sie auch leben - wurde von der Corona-Krise hart getroffen. Wie erleben Sie das Land, in dem Sie seit mehr als 50 Jahren wohnen, wenn Sie aus dem Fenster schauen? Ich wohne etwas außerhalb von Mailand. Ich habe viele Bäume um mich herum - und sehe, dass sie grün sind. Sonst tut sich wenig im Moment. Alle sind verhältnismäßig sehr rücksichtsvoll und riskieren nicht viel. Langsam fängt man natürlich an, wieder mehr rauszugehen, weil das vom Staat aus genehmigt ist - natürlich nur mit Maske. Es ist nicht wie früher, aber es hat sich schon wieder verbessert im Vergleich zur Lage vor ein, zwei Monaten.

An diesem Mittwoch jährt sich das legendäre Jahrhundertspiel zwischen Italien und Deutschland bei der WM 1970 zum 50. Mal. Seit der 8. Minute führte Italien in diesem WM-Halbfinale mit 1:0. Dann lief die 91. Minute. Können Sie die Szene noch beschreiben, die sich dann abspielte? Die sieht man immer wieder. Gestern erst auch hier im italienischen Fernsehen. Was will ich Ihnen da viel erzählen? Das Spiel war fast zu Ende. Und um schnell in die Kabine zu kommen, wenn der Schiedsrichter abpfeift, bin ich nach vorne gegangen. So stand ich dann Gott sei Dank da, wo der Grabowski (Anm. d. Red.: Jürgen) den Ball hingeschossen hat, und habe ihn ins Tor getan. Das ist das Einzige, was ich Ihnen erzählen kann. Das andere sieht man im Fernsehen.

Das Spiel fand in Mexiko vor mehr als 100.000 Zuschauern statt. Wie war die Stimmung damals? Das am Telefon zu erzählen, ist schwierig. Da müssten Sie mal eine Sendung aus dem Jahr 1970 rausholen und sich das anhören. Das kann man nicht beschreiben.

Hatten Sie so etwas denn vorher schon einmal erlebt? Na ja, vor vollem Stadion habe ich öfter gespielt. Sogar schon als ich 18 Jahre alt war und mit der deutschen Jugend-Auswahl in Madrid vor 120.000 Zuschauern aufgelaufen bin. Das war also nichts Neues. Aber das sieht man nicht, wenn man da selbst mitmacht.

Dieser Treffer war Ihr einziges Tor im Trikot der Nationalmannschaft. Wie oft werden Sie heute noch auf dieses Tor angesprochen? Sehr oft, wirklich sehr oft. Sie rufen mich ja auch an. Wenn ich das Tor nicht geschossen hätte, hätten Sie das auch nicht gemacht.

Karl-Heinz Schnellinger im TeBe-Trikot mit Bayerns Franz Beckenbauer.

Es ist zwar vielen Deutschen besonders in Erinnerung geblieben, aber dieses Tor spiegelt nur einen Bruchteil Ihrer Karriere wider. Sie waren Deutscher Meister mit dem 1. FC Köln - und haben dann in Italien mit dem AC Mailand alle bedeutenden nationalen und internationalen Titel gewonnen. Ärgert es Sie manchmal, dass all diese Erfolge dagegen häufig ein wenig in Vergessenheit geraten? Was ich damals mit der Mannschaft gewonnen habe, das bleibt mir - und was die anderen machen, interessiert mich nicht. In Deutschland vergisst man mich vielleicht eher. Aber Gott sei Dank ist das Tor im Mittelpunkt und deswegen kann man an mir nicht vorbeigehen und muss sich an mich erinnern. Das ist das Gute an der Sache.

Wie ist das in Italien - werden Sie dort auf der Straße erkannt? Ja, natürlich. In Deutschland bin ich mehr vergessen als hier - auf alle Fälle. Der DFB hat sogar vergessen, mir zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Daran kann man sehen, dass man in Deutschland wenig an mich denkt.

1963 sind Sie vor allem aus finanziellen Gründen als einer der ersten deutschen Fußballer nach Italien ins Ausland gewechselt. Wie wichtig war dieser Schritt rückblickend für die vielen Spieler, die es Ihnen später gleichtaten? Ich musste in der damaligen Situation. In Deutschland konnte man wenig verdienen. Es gab noch keinen Profifußball. Auch in Köln war man froh, dass ich nach Italien ging. Sie haben viel Geld für mich bekommen, ohne dass sie etwas für mich bezahlt haben. Einfach war der Schritt nicht. Ich muss meiner Familie und mir ein Kompliment aussprechen. Das, was ich gemacht habe, habe ich nämlich nur meinem Körper zu verdanken, der das alles mitgemacht hat. Das Meiste habe ich mir selbst erarbeitet. Man musste ins Ausland gehen, um ein paar Mark zu verdienen. In der heutigen Zeit würde ich das auch nicht mehr machen. Denn in Deutschland bekam man gar nichts. Das ist ein Thema, das viele Leute nicht gerne hören. Aber der DFB sollte sich auch um die älteren Spieler kümmern, die für Deutschland mehr gemacht haben, als viele denken. Ich glaube, dass ich Deutschland sehr gut vertreten habe. Und was habe ich im Endeffekt dafür bekommen? Nichts, gar nichts. 200 Euro im Monat als Rente in Deutschland.

"So, hören Sie mal, jetzt wird es aber langsam Zeit!" Schnellinger drängt ein bisschen. Es hat gedauert, ihn überhaupt zu dem Interview zu überreden. Er spreche nicht mehr gerne und viel mit Medien. Wie viele Fragen es denn noch seien, will er wissen. Er müsse etwas erledigen. Zwei Fragen hätte ich noch, sage ich. "Okay, aber schnell. Sonst hänge ich ein."

Zum Abschluss Ihrer Karriere haben Sie noch ein Jahr in der Bundesliga für Tennis Borussia gespielt. Welche Erinnerungen haben sich aus Ihrer Zeit in Berlin besonders eingeprägt? Die Erinnerung ist bestimmt keine gute. Das war anders gedacht, als es angegriffen wurde. Ich bin dorthin gegangen, um eventuell noch ein oder zwei Jahre zu spielen und meinen Trainer zu machen. Jack White (Anm. d. Red.: In den 1960er Jahren Profifußballer, dann Schlagerproduzent), den ich kannte, sollte Präsident werden - und nur aus dem Grund bin ich auch nach Berlin gegangen. Aber nachdem der nach sechs Monaten gesagt hat, dass er aufhört, habe ich gesagt: "Ich bin hierhin gekommen, damit du Präsident wirst, und dann mache ich auch Schluss." Und dann habe ich meine Koffer gepackt und Schluss gemacht. Das war die schönste und schnellste und beste Entscheidung. Denn Aufhören ist nie leicht, aber mir wurde es so doch einfach gemacht. Was ich vorhatte, hat nicht geklappt.

Welche Rolle spielt der Fußball heute noch in Ihrem Leben? Ich sehe gern Sport. Ich gucke sehr viel im Fernsehen. Ich habe nämlich keine Lust mehr, eineinhalb Stunden zum Stadion hin- und dann wieder zurückzufahren - und Geld für die Karte auszugeben. Dafür habe ich zu lange gespielt. (lacht) Deswegen bleibe ich zu Hause. Spanien, England - das sind die Besten. Die schönsten Länder, wo ich noch guten Fußball sehe.

Haben Sie Ihr Talent an Ihre Kinder oder Enkel weitergegeben? Nein, leider nicht. Oder Gott sei Dank. So bleibe ich wenigsten der einzige in der Familie.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Lisa Surkamp, rbb Sport.

