Nun ist es offiziell: Der Berlin-Marathon wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Bis zum Schluss hatten die Veranstalter versucht, den Lauf noch zu verschieben oder in kleinerem Rahmen auszutragen. Bereits gemeldete Läuferinnen und Läufer haben jetzt zwei Optionen.

Der Berlin-Marathon ist für dieses Jahr endgültig abgesagt. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Bis zuletzt war versucht worden, den Marathon, der ursprünglich am 27. September stattfinden sollte, zu verschieben oder aber in einem kleineren Rahmen auszutragen. Davon wird nun Abstand genommen, der Berlin-Marathon soll erst wieder im nächsten Jahr steigen.

"Die Eindämmungsverordnung gilt bis mindestens 24. Oktober. Wir haben geprüft, ob wir eventuell im November veranstalten können", sagte Jürgen Lock, Geschäftsführer von SCC Events, dem rbb. "Eine Machbarkeitsanalyse hat nun ergeben, dass mit der Teilnehmerzahl, den Witterungsverhältnissen, aber auch den Rahmenbedingungen, die in der Pandemie vorgeschrieben wären, eine Austragung nicht möglich wäre", so Lock weiter.

"Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden jetzt von uns eine E-Mail bekommen. Es besteht die Möglichkeit, entweder auf das nächste Jahr zu verschieben, oder aber die komplette Teilnehmergebühr zurückerstatten", sagte Lock. Wieviele zusätzliche Plätze dann noch für Neu-Anmelder bleiben, sei noch offen. Es solle aber definitiv auch Läuferinnen und Läufern, die dieses Jahr nicht angemeldet waren, die Möglichkeit gegeben werden, sich für den Marathon im nächsten Jahr zu registrieren.

Trotz der Absage wollen die Veranstalter in den nächsten Monaten unter dem Motto "#berlin42united - we cannot race, but we will stay united" verschiedene Aktionen für die Berliner Marathon-Community anbieten.