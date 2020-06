Carolin Paesler gewinnt Hammerwurf-Meeting in Berlin

Wettkampf in Marzahn

Carolin Paesler hat beim Hammerwurf-Meeting in Berlin einen weiteren Sieg erkämpft. Die deutsche Meisterin von 2017 setzte sich am Samstag mit 67,74 Metern durch und kam bis auf drei Meter an ihre persönliche Bestleistung (70,76 Meter) heran.