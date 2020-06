rbb Video: rbb UM6 | 10.06.2020 | Torsten Michels | Bild: rbb

Fußball-Bundesliga der Juniorinnen - Aufstieg per Los: Zehlendorfer Mädchen sauer auf den DFB

10.06.20 | 11:32 Uhr

In den Amateurligen bringt der Saisonabbruch zahlreiche Härtefälle mit sich. Besonders hart trifft es die B-Juniorinnen von Hertha 03 Zehlendorf. Ihr Traum vom Aufstieg in die Bundesliga könnte platzen. Von Philipp Büchner

Eigentlich müsste die Stimmung beim Training auf dem Sportplatz Onkel-Tom-Straße in Berlin-Zehlendorf perfekt sein. Denn hier trainieren die B-Juniorinnen von Hertha 03 Zehlendorf, souveräner Tabellenführer der Verbandsliga: acht Spiele, acht Siege, 73:2 Tore. Die Aufstiegsrelegation gegen den 1. FC Neubrandenburg war so gut wie erreicht, das große Ziel "Bundesliga" nur noch einen sportlichen Schritt entfernt. Doch dann kam die Corona-Pandemie und der Saisonabbruch im Amateurfußball.

Doch zwischenzeitlich kam die Nachricht, wie der DFB nach dem Abbruch den Übergang in die kommende Saison regeln möchte: Es wird keine Absteiger geben und jede der drei Bundesligastaffeln wird um zwei Teams aufgestockt. Aus Sicht von Hertha 03 um "nur" zwei Teams, denn es gibt deutlich mehr Bewerber und so soll der Aufstieg in die Bundesliga der U17 am Donnerstag tatsächlich ausgelost werden. "Wenn man ein Jahr auf ein Ziel hinarbeitet und in einer Liga ungeschlagen auf Platz eins stehen, ist man nicht so glücklich, zu hören, dass der Aufstieg ausgelost wird," kommentiert Trainer Stefan Herm diese aus seiner Sicht unsportliche Entscheidung des DFB mit süffisantem Unterton.

Amateurspielerinnen auf dem Weg in die Spitze

Auch wenn die B-Juniorinnen wie überall in Deutschland Amateure sind, wird bei Hertha 03 möglicherweise die Elite von morgen ausgebildet. Denn von der B-Jugend bei den Mädchen geht es direkt in den Frauenfußball, für die Besten also rauf in die Frauen-Bundesliga mit Mannschaften wie VfL Wolfsburg, Bayern München oder Turbine Potsdam. Es ist gut möglich, dass der Weg aus Zehlendorf bei optimaler Förderung eines Tages in die Nationalmannschaft führt. Sollte das Los am Donnerstag gegen Hertha 03 entscheiden, könnten sich die Zehlendorferinnen kommende Saison nicht mit den Besten ihres Jahrgangs messen, ein weiteres Jahr in der Verbandsliga wäre für die ambitioniertesten Talente ein verlorenes Jahr.

Auch deshalb war Leonie Holtfreter derart empört, dass sie dem DFB-Präsidenten Fritz Keller persönlich einen Brief schrieb. Die Mittelfeldspielerin erhielt eine schriftliche Antwort des DFB, in der auch die Hintergründe der Entscheidung erläutert wurden. Doch von dieser Antwort ist die 16-Jährige enttäuscht, "weil ich überhaupt keine Empathie und kein Verständnis herauslesen konnte."

Bei den Jungs steigen alle auf

Auch rbb|24 gegenüber legt der DFB die formal korrekte Entscheidung noch einmal dar und führt zur Begründung an, dass gegen eine umfangreiche Aufstockung der Bundesligen "sportliche, aber auch wirtschaftliche, spieltechnische und organisatorische Gründe" sprechen. Der DFB müsse als Entscheidungsträger eben "das große Ganze im Blick behalten". Was Leonie und ihren Mitspielerinnen dabei besonders bitter aufstößt: Bei den männlichen Jugendmannschaften wurde anders entschieden. Absteiger gibt es auch dort keine, aber ALLE Teams auf einem direkten Aufstiegs- oder Relegationsrang steigen auf. Die drei Bundesligen werden dazu für eine Saison zum Teil deutlich aufgestockt, es wird mehr Spiele geben und damit auch eine höhere Belastung. Ironie des Schicksals: Von dieser Regelung profitieren auch die B-Junioren von Hertha 03.

Hoffen, dass der Fußballgott Berliner ist

Natürlich gönnen die B-Juniorinnen ihren Jungs den Aufstieg von Herzen, aber die Ungleichbehandlung des Mädchenfußballs macht sie fassungslos. "Indirekt schreibt der DFB, dass er uns Mädchen die Belastung nicht zutraut," fasst Leonie die Entscheidung aus ihrer Sicht zusammen, "aber wir wurden nicht einmal gefragt, ob wir sie uns zutrauen." Trainer Stefan Herms hätte auch lieber in einer aufgestockten Bundesliga gespielt. Der Lösung mit dem Losen kann er so gar nichts abgewinnen. Er hofft nun, "dass der Fußballgott ein Berliner ist." Doch selbst, wenn das Losglück ihn und sein Team für die Saison 2020/21 zum Bundesligisten machen sollte, "bleibt der bittere Beigeschmack, dass das für rund 20 Mädchen in Neubrandenburg bedeutet, dass sie nicht Bundesliga spielen werden. Wir betrachten das nicht so sehr aus der Sicht unseres Vereins sondern aus Sicht der Mädchen."

Sendung: rbb UM6, 10.06.2020, 18 Uhr