Die Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) macht in der kommenden Saison zwei Mal Station auf dem Lausitzring. Im August finden an zwei aufeinander folgenden Wochenenden je zwei Rennen auf der Strecke im Ortsteil Klettwitz der Gemeinde Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) statt. Das geht aus dem Rennkalender hervor, den die DTM-Serie am Mittwoch veröffentlicht hat.