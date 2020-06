Der MSC "Wölfe" Wittstock wird die kommende Speedway-Saison nicht in Deutschland, sondern in Polen absolvieren. Neben allerlei sportlichen Gründen treibt es den Verein vor allem wegen des deutschen Regelwerks ins Nachbarland. Von Friedrich Rößler

In der Speedway-Bundesliga gehörte der MSC "Wölfe" Wittstock zu den etablierten Teams, belegte in der abgelaufenen Saison den dritten Platz. Doch wer sich die Mannschaften für die kommende Saison anschaut, stellt fest: Die Wölfe tauchen nicht mehr auf. Stattdessen werden die Brandenburger am 8. August in der zweiten polnischen Liga starten.

Das hat mehrere Gründe, wie der Vereinsvorsitzende Frank Mauer im Gespräch mit rbb|24 erzählt: "Die polnische Liga ist mit die stärkste Liga und Speedway ist dort Traditionssport." Da in Polen die Stadien gut besucht und die Rennen im TV übertragen werden, erhofft sich Mauer mehr Aufmerksamkeit für den Sport und für sein Team. "Das ist dort, wie hier im Fußball und wenn wir Heimrennen haben, dann werden wir sicher davon profitieren, dass viele polnische Fans rüberkommen."