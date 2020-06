Der Berliner Maximilian Schachmann gehört zum achtköpfigen Team Bora-hansgrohe bei der auf Ende August verschobenen Tour de France. Das gab der Radrennstall am Dienstag im Team-Trainingslager im Ötztal in Österreich bekannt.

Der Vorjahresvierte und Rundfahr-Spezialist Emanuel Buchmann wird das Team bei der Frankreich-Rundfahrt (29. August bis 20. September) anführen. "Mit dem Team bin ich extrem zufrieden, es ist sehr gut auf mich zugeschnitten", sagte Buchmann in einer Videokonferenz am Dienstag: "Wenn die Fahrer in Top-Form sind, haben wir ein extrem starkes Team." Neben Maximilian Schachmann wird mit Lennard Kämna ein weiterer junger Deutscher für Emanuel Buchmann fahren, der seine Stärken auch in den Bergen hat.