Der 30-Jährige startete schon schon zwei Mal bei den Olympischen Spielen, in London und in Rio de Janeiro, und gewann WM-Medaillen mit dem Deutschland-Achter. Doch der Cheftrainer hatte ihn wegen fehlender Perspektive 2019 vom Bundesstützpunkt in Dortmund aussortiert.

Braun hat seinen eigenen Kopf. Er sei untrainierbar, hatte ihm einst ein Trainer gesagt. "Die Frage, warum ich da so angeeckt bin, stelle ich mir manchmal selbst", sagt er. "Wenn ich das Training nicht für gut befunden habe, hatte ich immer Probleme, das auch zu 100 Prozent durchzuziehen. Das wurde oft als faul deklariert, ich sehe mich aber gar nicht als faul, deswegen denke ich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen."

Seit 2018 trainieren die meisten männlichen Riemen-Ruderer im Zuge der Leistungssportreform in Dortmund. Die Idee stammt vom Deutschen Olympischen Sportbund. Es soll starke Athleten an einem Ort binden. Mit diesem Konzept konnte Anton Braun sich nie anfreunden. "Das individuelle Arbeiten geht in der Zentralisierung unter, gerade bei älteren Sportlern wie mir, wo irgendwann ein neuer Reiz nötig ist, um weiter zu kommen", sagt er. "Meine Leistung hat in Dortmund völlig stagniert."