Das Bundesliga-Spiel zwischen Turbine Potsdam und dem FC Bayern München sehen Sie am Sonntag ab 14 Uhr auf rbb|24 und im rbb Brandenburg.

Wenn am Sonntag um 14 Uhr die Partie Turbine Potsdam gegen den FC Bayern München beginnt, dann fiebert eine Zurückgekehrte im Karl-Liebknecht-Stadion ganz besonders mit. Tabea Kemme rennt nicht mehr dem Ball auf dem Spielfeld hinterher , sondern schätzt als Expertin während der Liveübertragung im rbb-Fernsehen (Brandenburg) und im Livestream auf rbb24.de (ab 14:00 Uhr) das Geschehen ein. "Auf dem Papier ist München ganz klar die Favoritin, aber Turbine ist heimstark und gegen die Bayern haben wir immer spannende Spiele abgeliefert."

Insgesamt zwölf Jahre, also fast die Hälfte ihres Lebens, verbrachte die gebürtige Niedersächsin an der Havel, bevor sie vor knapp zwei Jahren Brandenburg Richtung London zu Arsenal LFC verließ. Damit erfüllte sich die Champions-League-Siegerin von 2010 einen Traum, der allerdings nur kurz andauerte. Ein Knorpelschaden im Knie, den sie sich noch bei Turbine zugezogen hatte, setzte Kemme immer wieder heftig zu. "Bei Arsenal kam ich nur drei Mal zum Einsatz", berichtet die ehemalige Nationalspielerin. Als Highlight nennt Kemme ein Vorbereitungsspiel gegen den FC Bayern München, wo sie 45 Minuten durchspielen durfte. "Das war das Erlebnis für mich."

Danach sei Schluss für Tabea Kemme gewesen, sie habe sich allerdings trotz Verletzung weiterentwickelt. "Ich liebe London, die Kultur dort und die Pubs, und vor allem, wie der Fußball dort gelebt wird," erzählt die vierfache Deutsche Meisterin weiter. Doch nach ihrer Rückkehr habe sie auch Deutschland sofort wieder schätzen gelernt. Berlin zum Beispiel sei viel entspannter, gerade was die Menschenmassen betrifft. Als Wahlheimat hat Tabea Kemme aber die brandenburgische Landeshauptstadt bestimmt, in die sie auch wieder zurückgezogen ist. "Potsdam ist meine Heimat, da fühle ich mich richtig wohl, dort ist ja auch mein Freundeskreis."

Momentan bereitet die ehemalige Turbine-Spielerin ihre Karriere nach dem Sport vor. Sie trainiert in einem Berliner Reha-Zentrum bis Jahresende ab, um fit zu bleiben, auch ohne Hochleistungssport. "Mein Körper ist mein Kapital und ich brauche meine Gesundheit, ich muss mich darauf verlassen können." Kemme plant im nächsten Jahr als Polizeikommissarin zu arbeiten. Dank eines Förderprogrammes der Polizei Brandenburg konnte die Fußballerin parallel zu Training und Wettbewerb ein Studium zur Polizeikommissarin absolvieren. "Ich habe da jetzt ein Jahr lang pausiert und nächstes Jahr steht bei der Polizei einiges an," blickt die 28-Jährige voraus.

Auf ihre Zukunft angesprochen, wird Tabea Kemme immer nachdenklicher und bemerkt, dass sie den Sport nicht völlig aufgeben könne. "Ich habe mir ein Rennrad für die Fitness gekauft und bin voller Energie." Sie sei noch zu jung und zu ehrgeizig, um ihre sportliche Begeisterung komplett auf zu geben. "Fußball wird es aber definitiv nicht sein, das macht mein Körper auf dem hohen Niveau nicht mehr mit." Auch das Trainerinnenamt käme wohl nicht für die ehemalige Spielerin in Frage. "Dafür bin ich viel zu ungeduldig, einen bunten Haufen von 25 Spielerinnen zu trainieren." Aber Kemme sieht sich in der Pflicht, etwas weiter zu geben und möchte dem Fußball doch irgendwie treu bleiben. "Ich muss nur noch die Art und Weise oder die Funktion für mich herausfinden." Da kommt die Expertinnenrolle am Sonntag für das rbb-Fernsehen doch wie gerufen.