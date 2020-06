imago images / Matthias Koch Audio: Inforadio | 14.06.2020 | 14:24 Uhr | Bild: imago images / Matthias Koch

Interview | TeBe-Sprecher Tobias Schulze - "Wir wollen mit einer jungen, hungrigen Truppe eine gute Figur machen"

Nach der Trennung vom ehemaligen Mäzen Jens Redlich und dem Corona-bedingten Saison-Aus ist Tennis Borussia Berlin in die Regionalliga aufgestiegen. Sprecher und Vorstandsmitglied Tobias Schulze erzählt, wie es in der neuen Saison weitergehen soll.



rbb|24: Herr Schulze, nach dem Corona-bedingten Saison-Aus hat Ihr Verein als Tabellenerster den Sprung in die Regionalliga Nordost geschafft. Ist es Ihnen eigentlich egal, wie genau Ihnen der Aufstieg gelungen ist? Tobias Schulze: Ganz egal wie wir aufgestiegen sind, ist es uns nicht. Natürlich wäre es schön gewesen, das auf dem herkömmlichen Wege zu schaffen. Wir hätten wahrscheinlich im Mai zwei entscheidende Spiele gehabt: gegen Zehlendorf und Greifswald, die uns auf den Fersen waren. Da sportlich aufzusteigen, wäre natürlich schön gewesen. Da hätten wir uns alle gefreut. Aber das konnte jetzt aus bekannten Gründen nicht so sein. Dass wir auf diesem Weg aufgestiegen sind, ist dann zumindest die zweitschönste Möglichkeit.

Ist das nicht auch ein bisschen typisch für den Verlauf der gesamten Saison? Es war ja sehr turbulent und man wird noch jahrelang darüber sprechen. Ein Stichwort: Jens Redlich, der bisherige Mäzen und Vorstand des Vereins und die großen Streitereien, die es da gab. Das ist ja jetzt sozusagen noch das Sahnehäubchen auf dieser merkwürdigen Saison. Ja, das stimmt - es war kein ganz gewöhnliches Jahr. Zwischen Jens Redlich als Vorstandsvorsitzenden und dem großen Teil der Mitglieder gab es große Konflikte. Da ging es um Demokratie im Verein. Wie wird die Satzung eingehalten, wird das Vereinsrecht eingehalten? Erst ein paar Tage vor Saisonbeginn - ich glaube, es waren vier oder fünf Tage vor dem Spiel gegen Tasmania - war Jens Redlich dann raus. Der neue Vorstand, getragen von den Mitgliedern, hat die Ämter übernommen und da gab's natürlich in kurzer Zeit ziemlich viel zu tun: organisatorisch, finanziell, rechtlich. Dazu gab es ein Nachspiel mit Prozessen, die noch bis in die hinteren Reihen gereicht haben. Aber wäre die Saison ganz normal sportlich verlaufen, hätte das wahrscheinlich auch nicht ganz zu dem gepasst, was passiert ist.

Ist denn jetzt auch alles geklärt, was juristische als auch als finanzielle Dinge angeht? Jein, also lange Zeit war da noch die Frage: Wer ist eigentlich rechtmäßig im Amt? Wer ist rechtmäßiger Vorstand? Dagegen hat der ehemalige Vorstand rechtlich noch etwas unternehmen wollen. Aber die Gerichte haben ganz klar gesagt: Der neue Vorstand ist rechtmäßig im Amt, da ist alles sauber und die Sache ist geklärt. Ein paar Sachen, die in den letzten zwei bis drei Jahren im Hintergrund gelaufen sind, wie der Vorstand agiert hat - finanzielle Angelegenheiten, da laufen noch Verfahren. Da kann ich im jetzigen Moment aber auch noch nicht viel sagen, weil es eben laufende Verfahren sind. Und natürlich muss man mit Blick auf die neue Saison auch schauen, wie wir nachhaltiger wirtschaften können. Also wie neue Gelder reinkommen, wie wir auf der Ausgabenseite aussehen können und dass wir vernünftig bleiben. Wichtig ist, dass bei uns nicht der Größenwahn einzieht. Da ist also noch ein bisschen Arbeit zu tun.

Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge, in der Regionalliga muss man ja auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mit was für einen Etat rechnen Sie in der kommenden Saison und wo soll das Geld herkommen? Also konkrete Zahlen würde ich jetzt ungerne nennen. Klar ist aber: Wir wollen nicht wie in der Vergangenheit sagen, wir holen jetzt irgendwelche ehemaligen Zweitliga-Spieler, die jetzt mit über 30 Jahren ihre Karrieren bei uns ausklingen lassen können und dann auch gutes Geld verdienen. Wir wollen schon schauen, dass die Personalkosten überschaubar bleiben, so dass wir auch viel mit jungen Spielern arbeiten, die sich bei uns noch beweisen wollen. Das wird auch heißen, dass es sportlich bestimmt nicht um den Aufstieg gehen wird. Es ist nicht unser Ziel, dass wir direkt oben in der Regionalliga mitspielen, sondern es wird um den Klassenerhalt gehen. Und da wollen wir mit einer jungen Truppe, mit einer hungrigen Truppe, eine gute Figur machen. Für die finanziellen Mittel sind wir gerade in Gesprächen mit möglichen Hauptsponsoren - die laufen bisher auch ganz gut. Wir wollen aber anders als in der Vergangenheit auch nicht nur den einen großen Geldgeber haben, der dann eine große Summe reinbuttert und von dem man dann vielleicht auch ein Stück weit abhängig wird. Stattdessen wollen wir schauen, dass wir das auf mehrere Säulen verteilen. Dass von den Mitgliedern was kommt und auch von kleineren Sponsoren. Da haben wir auch schon erste Verträge abgeschlossen. Wir wollen mit einem kleinen, aber stabilen Etat in die neue Saison gehen und dann hoffentlich auch den Klassenerhalt schaffen.

Die Konkurrenz ist sehr groß. Es gibt in der Regionalliga Nordost Vereine wie Altglienicke, den BFC, BAK, Viktoria und so weiter. Was will TeBe anders machen, um in der Regionalliga herauszustechen? TeBe hat schon einen gewissen Ruf, von dem wir auch profitieren können. Wir haben eine Anhängerschaft, die ziemlich so riesig ist, wie bei einem Bundesligisten. Eine Anhängerschaft, die sich für die Regionalliga sehen lassen kann. Die bekannt ist für ihr soziales Engagement, für ihr politisches Engagement, für eine gewisse Kreativität auch und darauf wollen wir natürlich setzen. Wir wollen den Leuten zeigen, dass man bei TeBe im Mommsenstadion Fußball ganz entspannt schauen kann. Das ist ein anderes Erlebnis als bei manchen anderen Vereinen und was ich vorhin auch schon gesagt habe: Wir wollen sportlich eben zeigen, dass man es auch nachhaltig schaffen kann. Nicht mit den ganz großen Namen, sondern, dass wir mit solider sportlicher Arbeit da voran kommen. Wir haben dementsprechend auch einen Trainer mit Markus Zschiesche geholt, von dem wir wissen: Der kann gut mit jungen Spielern, der ist taktisch absolut auf der Höhe der Zeit und wir hoffen, dass der dann auch eine Mannschaft zusammenstellt, die sportlich Spaß macht.

Herr Schulze, vielen Dank für das Interview. Das Interview führte Nikolaus Hillmann aus der rbb Sportredaktion. Es handelt sich um eine leicht redigierte Fassung. Bei einem Klick ins Titelbild können Sie das Gespräch nachhören.

