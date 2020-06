"Mit seiner Routine und Qualität wird er eine Säule unseres Teams sein", kündigte Volleys-Manager Kaweh Niroomand in einer Pressemitteilung des Vereins an. Eder habe "auf allerhöchstem Niveau so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt". Der 2,05 Meter große Neuzugang wurde in seiner Heimat mehrfach brasilianischer Meister und Pokalsieger, er war unter anderem Weltliga-Sieger und Vizeweltmeister.