Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat sich von drei Spielern getrennt, die in der vergangenen Saison zum Kader zählten. Mittelblocker Uchenna Ofoha wechselt zum spanischen Erstligisten Cluvb Voleibal Emit. Jonathan Erdmann, ebenfalls Mittelblocker, will sich in Zukunft wieder mehr dem Beachvolleyball widmen, und Maximilian Auste, Diagonalangreifer, wird künftig beim Zweitliga-Aufsteiger PSV Neustrelitz aufschlagen. Das gab der Brandenburger Klub am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.