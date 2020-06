Die Berliner Wasserball-Ikone Hagen Stamm feiert 60. Geburtstag. Im Interview erzählt der Bundestrainer und Präsident der Wasserfreunde Spandau, welchen Traum er sich noch erfüllen will, welchen Wunsch er seinem Sohn nicht abschlagen konnte und wie sein Verein durch die Krise kommt.

Hagen Stamm: Corona-bedingt ist sie kleiner als geplant. Aber meine Familie überrascht mich mit einem Event nach dem anderen. Ich bin seit dem Frühstück unterwegs und es ist noch kein Ende in Sicht. Ich befinde mich auch gerade auf der Fahrt von einer Location zur nächsten und das Schöne ist, ich weiß nicht, was noch kommt. Meine Kinder und meine Frau sind sehr einfallsreich.

60 ist ja nun überhaupt kein Alter. Welche Ziele verfolgen Sie noch mit der Nationalmannschaft?

Wir wollen uns den Traum erfüllen und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio schaffen. Die Terminierung für die Qualifikation ist am 14. bis 21. Februar 2021 - genau ein Jahr verspätet. Und wir hoffen, dass wir da die optimale Leistung hinkriegen und mit den Jungs dann zu Olympia fahren können.