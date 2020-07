"Never change a winning team" ist eine klassische Binsenweisheit des Mannschaftssports, verändere niemals etwas an einer siegreichen Mannschaft. Für einen deutschen Basketballbundesligisten ist das quasi unmöglich. Die Verträge der Spieler sind oft kurz und andere Ligen in Europa zahlen besser - von der Parallelwelt in Nordamerika ganz zu schweigen. Das musste auch Alba erfahren: Drei Wochen nach dem Gewinn der Meisterschaft ist die halbe Mannschaft schon weg.

Ob und wie viele Zuschauer Alba in der kommenden Saison begrüßen darf, ist noch immer nicht geklärt. Geschäftsführer Marco Baldi plant den Etat für die kommende Spielzeit deshalb "mit Vorsicht, aber auch mit einem gewissen Optimismus." Er versichert, Alba werde "keine großen Einschnitte machen." Das soll sowohl für den Profibereich, als auch für das soziale Engagement des Vereins gelten. Alba bietet seit Jahren unter anderem Sport in Schulen und Kitas an. Während der Corona-Zeit gab es auch digitale Sportstunden.

"Sie haben in den letzten zwei Jahren ihren Marktwert verdoppelt oder verdreifacht. Auf der anderen Seite haben sie uns mit dem Team aber auch den Pokal und die Meisterschaft geschenkt", sagt Baldi. So viele Top-Spieler auf einmal musste Alba in den letzten Jahren nicht ersetzen. Dazu kommt der normale Umbruch: Kenneth Ogbe, Makai Mason und Tyler Cavanaugh haben sich bereits von Berlin verabschiedet. Mason und Cavanaugh bekamen nicht die Spielzeit, die sie sich erhofft hatten, Ogbe spielte zwar zuletzt oft und gut, trotzdem werden die Berliner auch seinen Abgang verkraften können.

Auf dem sollen deshalb auch die Neuzugänge mitspielen können. Denn Alba ist wieder für die Euroleague qualifiziert und muss als Titelverteidiger in Pokal und Meisterschaft hohe Erwartungen erfüllen. Die ersten drei haben dieses Potential. Der talentierte Center Ben Lammers kommt aus Bilbao und soll Landry Nnoko ersetzen. In Mailand hat Alba einen Ersatz für Rokas Giedraitis gefunden, Simone Fontecchio und vom ehemaligen Dauerrivalen Bamberg konnte Alba das deutsche Top-Talent Louis Olinde abwerben.

Albas Motto lautet also, um im Bild zu bleiben: "Slightly change a winning team" - Verändere ein bisschen was an deiner siegreichen Mannschaft, gezwungenermaßen. Geschäftsführer Marco Baldi bereitet diese Entwicklung aber keine Sorgen. Er hat akzeptiert, dass es in Europa Vereine gibt, die größer sind. "Wir können schon sagen, dass wir ein Ausbildungsverein sind", findet Baldi und ergänzt: "wenn auch auf allerhöchstem Niveau."

Was noch fehlt: Ein hochkarätiger Ersatz für Martin Hermannsson. Ziemlich heiß gekocht wird in der Gerüchteküche der Name Maodo Lo. Mehrere Medien berichten, dass der 27-jährige gebürtige Berliner vom aktuellen Dauerrivalen aus München kommen soll. Er wäre der gewünschte Hermannsson-Nachfolger. Und noch ein Neuzugang kündigt sich an. Das Interesse am israelischen Point Guard Timor Blatt will Albas Sportdirektor Himar Ojeda auch gar nicht verheimlichen.

"Wir interessieren uns für ihn und befinden uns in einer Entwicklung. Wir wägen ab, ob er der Spieler ist, der zu uns passt. Eine finale Entscheidung wird es erst geben, wenn die Saison in Israel vorbei ist und wenn wir noch besser wissen, in welchem Zustand unser Kader sein wird", wird Ojeda vom israelischen Onlineportal "walla" zitiert. Klappt es tatsächlich mit diesen beiden Neuzugängen, dann bliebe noch eine freie Planstelle. Gut möglich, dass Alba mit der auch noch abwartet, was in Amerika passiert.