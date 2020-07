Alexander Zverev wird nicht beim Tennis-Turnier "bett1aces" in Berlin starten. Der deutsche Top-Spieler hat seine Teilnahme am Mittwoch via Instagram abgesagt. Er habe sich entschieden, "derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen", teilte der 23-Jährige in seiner Story im Sozialen Netzwerk mit.

Das Tennis-Turnier findet vom 13. bis zum 19. Juli in Berlin im Steffi-Graf-Stadion und im Hangar 6 des Flughafen Tempelhofs statt. Zverev hätte als einer der Top-Spieler im Herren-Turnier starten sollen. An seiner Teilnahme waren aber bereits Zweifel aufgekommen. In den letzten Wochen war Deutschlands bester Tennisspieler vor allem mit Party-Skandalen in Zeiten der Corona-Pandemie aufgefallen.

Nachdem er zuletzt auf einem Internet-Video in einem vollen Strandclub zu sehen war, hatte sich Zverev erneut mehrfach auf das Coronavirus testen lassen. In seinem Statement am Mittwoch gab er bekannt, dass auch der dritte Covid-19-Test negativ gewesen sei. Außerdem gab Zverev die Zusammenarbeit mit einem neuen Trainer bekannt. Der ehemalige spanische Top 10-Spieler David Ferrer wird künftig mit Zverev zusammenarbeiten.