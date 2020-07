Für Christoph Pisarz hat der Weg ins weite Rund des Jahn-Stadions Workout-Charakter. Er führt über die steile Feuerwehrauffahrt zwischen Tribüne und Max-Schmeling-Halle. "Da musst Du ordentlich frühstücken", scherzt er, oben an Rängen angekommen. "Die Rampe muss überstanden werden." Allzu oft kommt Pisarz nicht her, obwohl er nebenan bei Pfeffersport e.V., dem größten Kinder- und Inklusionsverein Berlins, arbeitet. Sein Fernbleiben hat Gründe: Der junge Mann mit den dunkelblonden, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren sitzt im Rollstuhl - und das Stadion ist nicht barrierefrei.

Die kurzfristig veranstaltete "Tour de Barriere" - zusammen mit einer fix ins Leben gerufenen Online-Petition vom Landessportbund Berlin, von Vereinen und mehreren Sportverbänden – soll die Dringlichkeit eines lange angedachten Projekts verdeutlichen. Das Gelände des Sportparks soll für 195 Millionen Euro zum Vorzeige-Inklusions-Standort werden, Abriss und Neuaufbau des Jahnstadions inklusive. Die Pläne gibt es schon lange – Ende 2020, Anfang 2021 sollen die Bagger kommen. Aber noch hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses sein "Go" und die Gelder in Höhe von 14 Millionen für den geplanten Abriss nicht freigegeben.

"Jeder Rollstuhlfahrer kann hier hochkommen und sich quasi hinstellen, wo er will", erklärt Pisarz. "Aber er hat eben nicht den Zugang zu den Tribünen, wo Freunde oder Familie sitzen." Rolli-Fahrer müssen sich oberhalb des Sitzbereichs hinstellen, hinter die metallenen Wellenbrecher. "Dieser weiße Balken, dieser Fallschutz hat immer so um die 1, 1,20 Meter Höhe - und das ist exakt auf Augenhöhe, egal wie hoch man im Rollstuhl sitzt. Da muss man sich immer entscheiden: Gucke ich unten durch oder oben drüber?"

Philipp Dittrich ist da anderer Meinung. Er ist Architekt, Teil der Bürgerinitiative Jahnsportpark – und die sieht die Herangehensweise mehr als kritisch. "Aus unserer Sicht ist die ganze Reihenfolge des Vorgehens grundfalsch", so der 53-Jährige. "Es gibt noch keinen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, den man hier braucht, keinen Entwurf für die Gestaltung des Gesamtgeländes – im Zuge dessen würde man den Entwurf für das Stadion entwickeln. Für diese Entwurfsaufgabe braucht es aus unserer Sicht unbedingt einen Gestaltungswettbewerb – interdisziplinär für Landschaftsarchitekten und Architekten – das alles braucht sicherlich zwei Jahre." Erst dann wisse man, was man abreißen muss.

Das Jahn-Stadion hat viel gesehen und erlebt: So die fasziniert gefeierten Radprofis der internationalen Friedenfahrt. Einen Sperrwurf-Weltrekord für die Ewigkeit, als Uwe Hohn vom ASK Vorwärts Potsdam - gedopt, wie später rauskommt - 1984 im blauen Einteiler über dem weißen Shirt mit 104,80 Meter alles vorher Dagewesene pulverisiert. Und laue Fußball-Europapokalabende mit dem von Stasi-Minister Erich Mielke protegierten Rekordmeister der DDR-Oberliga, dem BFC Dynamo. Der trägt seine Heimspiele, mittlerweile in der Regionalliga Nordost, seit einigen Jahren wieder in dem Stadion aus, ebenso wie die VSG Altglienicke.

Das weite Rund zählt zu den meistbespielten der Hauptstadt, aber es ist marode, in vielerlei Hinsicht nicht mehr auf dem heutigen Stand der Sicherheit. 2018, während der Para-Leichtathletik-Europameisterschaften muss Klaas Brose, der Geschäftsführer des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Berlin schlucken: Ein Gewitter zieht auf, es wird ungemütlich - aber die Athletinnen und Athleten dürfen nicht ins Gebäude auf der Haupttribüne. Der Blitzschutz ist veraltet. In einem Antwortschreiben von Aleksander Dzembritzki an den Grünen-Abgeordneten Andreas Otto heißt es, die Spannung werde über das Stahlskelett des Gebäudes und damit verbundene Teile (z.B. Geländer) abgeleitet.