Der Forward ist der Sohn des ehemaligen BBL-Spielers Wilbert Olinde. Er spielte zuletzt in Bamberg und erhält bei Alba einen Dreijahresvertrag. "Wie bei Alba in den letzten Jahren junge Spieler erfolgreich eingebunden wurden und mit wie viel Leichtigkeit, Tempo und Leidenschaft Basketball gespielt wurde, hat großen Eindruck bei mir gemacht. Dazu ist Alba ein Verein mit einer riesigen Tradition und vielen Erfolgen und ich bin sehr froh, jetzt Teil dieses Programms zu sein", so Olinde. "Der langfristige Vertrag und das hohe Wettbewerbsniveau in der EuroLeague sind für mich optimale Bedingungen, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu machen. Als Großstadttyp, der in Hamburg aufgewachsen ist, freue mich mich außerdem sehr drauf, in den kommenden Jahren wieder in einer Metropole wie Berlin zu leben", wird der 22-Jährige zitiert.