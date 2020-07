Das Turnier in Düsseldorf ist der Beginn der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Die Titelkämpfe werden vom 3. bis 6. September in Timmendorfer Strand ausgetragen.



Ludwig/Kozuch sind dafür aber ebenso wie die anderen Nationalteams bereits qualifiziert, die Turnierserie "Road to Timmendorf" ist für sie also nur ein Vorbereitugsturnier. Auch internationale Topteams sind in Düsseldorf am Start.

18.07.2020