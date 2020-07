Die Berliner Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben beim Turnier in Düsseldorf das Finale verloren. Nach vier Siegen in Folge unterlag das Duo vom Hamburger SV den Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre klar mit 0:2 (12:21, 15:21). Ludwig und Kozuch steckte im dritten Spiel des Tages noch der Tiebreak-Krimi aus Halbfinale in den Knochen. Beim 2:1 (17:21, 21:13, 27:25) gegen Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) wehrte das Duo am Nachmittag gleich neun Matchbälle ab.

Zuvor hatten Ludwig und Kozuch im letzten Gruppenspiel Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur 2:0 (23:21, 21:19) bezwungen. "Es ist perfekt, in diesem Jahr noch in den Competitionmodus zu kommen. Wir können unseren Löwen nochmal rauslassen", sagte Ludwig beim ersten Turnier nach monatelanger Corona-Zwangspause.