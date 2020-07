Leitfaden an Klubs in 1. und 2. Bundesliga

Eine Wiederzulassung von Fans in deutschen Fußballstadien nimmt - zumindest auf dem Papier - weiter Formen an. Wie in der Vorwoche angekündigt, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Mittwoch einen Leitfaden zugeschickt, der die Vereine "bei der Erarbeitung standort-individueller Konzepte" unterstützen soll. Der Leitfaden war dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorab zur Bewertung vorgelegt worden.

Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, habe das BMG betont, dass die konsequente Einhaltung höchster Infektionsschutzstandards Grundvoraussetzung sei, um Fußballspiele mit Publikum wieder möglich zu machen. Entscheidend seien die lokalen Konzepte der Klubs in Abstimmung mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden. Jegliche Zulassung von Fans in Stadien soll immer abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen sein.