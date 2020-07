Haas und Petkovic erreichen in Berlin das Halbfinale

Tommy Haas hat beim zweiten Turnier der "bett1aces" in Berlin für eine Überraschung gesorgt. Der 42-Jährige besiegte im Vertelfinale im Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof den zwölf Jahre jüngeren Jan-Lennard Struff mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Er trifft nun im Halbfinale auf Dominic Thiem. Auch Andrea Petkovic steht im Halbfinale, sie besiegte Alexandra Vecic mit 6:2, 6:3.

Im Steffi-Graf-Stadion war am Mittwoch nur noch das Männerfinale gespielt worden. Hier gewann der Österreicher Dominic Thiem. Seit Freitag wird jetzt bis Sonntag im Hangar 6 in Tempelhof gespielt. Nach dem Damen-Finale werden am Freitag noch die Viertelfinals der Männer und Frauen für das zweite Turnier der "bett1aces" ausgetragen. Am Sonntag findet das Finale statt.

Das Damen-Endspiel fand mit zwei Tagen Verspätung und auf einem anderen Belag als geplant statt. Eigentlich hätte es am Mittwoch auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion ausgespielt werden sollen, wegen Regen musste das Match aber verschoeben und stattdessen nun auf Hartplatz im Hangar des ehemaligen Flughafen Tempelhof ausgetragen werden.

In den ersten Viertelfinalspielen in Tempelhof kam es zu zwei deutsch-deutschen Duellen. Tommy Haas gelang dabei ein Sieg gegen Jan-Lennard Struff, Andrea Petkovic besiegte die erst 18-jährige Alexandra Vecic. Vecic war für Julia Görges ins Turnier gerückt, die sich bei ihrem Vietelfinalspiel im Steffi-Graf-Stadion am Montag verletzt hatte.

Nach dem zweiten Turnier an diesem Wochenende wird bei den "bett1aces" eine Gesamtwertung erstellt, aus der die Sieger des Showturniers in Berlin ermittelt werden. Insgesamt werden an die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Sendung: Inforadio, 17.07.2020, 16:15 Uhr