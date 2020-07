Wegen Regen konnte am Mittwoch nur das Männerfinale im Steffi-Graf-Stadion ausgetragen werden. Hier gewann der Österreicher Dominic Thiem. Seit Freitag wird jetzt bis Sonntag im Hangar 6 in Tempelhof gespielt. Nach dem Damen-Finale werden am Freitag noch die Viertelfinals der Männer und Frauen für das zweite Turnier der "bett1aces" ausgetragen. Am Sonntag findet das Finale statt.

Nach dem zweiten Turnier wird dann eine Gesamtwertung erstellt, aus der die Sieger des Showturniers in Berlin ermittelt werden. Insgesamt werden an die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Sendung: Inforadio, 17.07.2020, 16:15 Uhr