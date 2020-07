Der Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem hat nach stundenlanger Wartezeit wegen Regens das erste von zwei Tennis-Einladungsturnieren in Berlin gewonnen. Der 26 Jahre alte Österreicher besiegte den Weltranglisten-Achten Matteo Berrettini aus Italien am Mittwochabend 6:7 (4:7), 6:4, 10:8. Das eigentlich für 12.00 Uhr angesetzte Match auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion begann erst mit gut sieben Stunden Verspätung.

Im ersten Satz hatte Thiem noch das Nachsehen im Tiebreak, im zweiten Satz und im Matchtiebreak behielt der Favorit aber die Oberhand. "Das war ein schönes Rasenmatch, tolle Aufschläge, gute Ballwechsel, am Ende war ich der Glücklichere", sagte Thiem nach dem Match.

Er hatte sich im Halbfinale am Dienstag gegen das italienische Talent Jannik Sinner durchgesetzt. Matteo Berrettini hatte im Halbfinale Roberto Bautista Agut aus Spanien ausgeschaltet.

Auch am Finaltag des Turniers im Steffi-Graf-Stadion blieben viele Plätze leer - und das wohl nicht nur wegen des Regens. Bereits an den ersten beiden Tagen hatte sich das Zuschauerinteresse in Grenzen gehalten. "Ich glaube, dass viele einfach noch vorsichtig sind. Dann sind die Ticketpreise auch knackig, da brauchen wir nicht drüber zu reden", hatte Turnierdirektorin Barbara Rittner am Dienstag gesagt.



Das Frauenfinale des Turniers auf Rasen ist wegen des Dauerregens auf Freitag verschoben worden. Die Partie wird dann im Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof ausgetragen. Dort findet auf Hartplatz von Freitag bis Sonntag ein zweites Turnier statt. Ursprünglich sollten die Ukrainerin Elina Switolina (WTA-5.) und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/WTA-12.) das Finale am Mittwochmittag austragen, doch wegen des Dauerregens in der Hauptstadt musste die Partie verlegt werden.