Sportsenator Andreas Geisel (SPD) gab demnach zudem den Auftrag, für die nächste Senatssitzung am Dienstag in einer Woche (21. Juli) eine entsprechende Entscheidung zur Freigabe für den Kontaktsport vorzubereiten, sofern "dieser in festen Trainingsgruppen und unter Einhaltung eines Nutzungs- und Hygienekonzepts des jeweiligen Sportfachverbandes betrieben wird", hieß es.

Verbunden sind die Maßnahmen aber auch mit Bedingungen. Sowohl zur Kontaktverfolgung als auch zur sofortigen Eindämmung bei etwaigen Infektionsgeschehen müssten "grundsätzlich Teilnehmerlisten erstellt werden". Die Festlegungen treten bereits vor der Senatsentscheidung ab diesem Dienstag (14. Juli) in Kraft. "Ordnungsbehörden und die Polizei werden gebeten, ihre Ermessensspielräume entsprechend auszuschöpfen", hieß es in einer Mitteilung.

In den vergangenen Tagen hatte es teils heftige Proteste gegen die Corona-Regeln gegeben, die den Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Sportarten in der Hauptstadt stark einschränken. Der Berliner Sport hatte sich am Montag in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller gewandt. Am Vortag hatten Sportlerinnen und Sportler vor dem Roten Rathaus bereits dafür demonstriert, dass der Senat die Abstandsregeln bei Kontaktsportarten abschafft. Berlin war das einzige Bundesland mit so strikten Verboten bei Kontaktsportarten.

