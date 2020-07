Der Berliner Jack Culcay wird am 28. August gegen Abbas Baraou um einen Platz für den nächsten Ausscheidungskampf um die Weltmeisterschaft im IBF-Superweltergewicht boxen. Das teilte sein Boxstall Agon am Samstag mit [agon-sports.com]. Der 34-jährige Ex-Weltmeister trifft als aktuelle Nummer eins der deutschen Rangliste in den Berliner Havelstudios auf die neun Jahre jüngere Nummer zwei. Baraou steigt für den Boxstall Sauerland in den Ring.