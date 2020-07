Was haben Pferdesport und Handball gemeinsam? Außer, dass sich so mancher Handballer mal einen Pferdekuss zuzieht, einen unangenehmen blauen Fleck am Oberschenkel, nicht viel, könnte man denken. Doch nach der Corona-bedingten Zwangspause im Handball wendet sich jetzt zumindest Füchse-Manager Bob Hanning intensiv dem Pferdesport zu. Gemeinsam mit Gerhard Schöningh, Eigentümer der Pferderennbahn Hoppegarten, gehört ihm jetzt "Drux the King". Ein dreijähriger Hengst, der am kommenden Sonntag in Hoppegarten sein sogenanntes Lebensdebüt geben wird. Benannt wurde das Pferd nach einem erfolgreichen Füchse-Spieler.

Dank ausgefeiltem Hygienekonzept und der Genehmigung der Brandenburger Landesregierung, werden am Sonntag wieder Zuschauer auf der Rennbahn-Tribüne sitzen. Vermutlich werden auch ein paar Handballfans unter den 650 erlaubten Gästen sein und auf "Drux the King" wetten. Der Name des Pferdes kommt natürlich nicht von ungefähr. Für ein "junges und talentiertes" Pferd käme eigentlich nur der Name eines "ebenso jungen und talentierten Handballers" in Frage, sagte Bob Hanning am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Gemeint ist der 26-jährige Füchse-Kapitän und Nationalspieler Paul Drux. Seine Karriere in Berlin hat Drux vor allem Hanning zu verdanken. Ähnlich wie Handballer Drux wurde auch das Pferd von klein auf in den Berliner Spitzensport integriert und eigens in Hoppegarten ausgebildet. "Drux the King" könne zumindest "mittelfristig" auf eine aussichtsreiche Karriere hoffen, sagte Mitbesitzer Gerhard Schöningh.