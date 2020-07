Bild: imago-images/Jan Huebner

Olympiastadion - DFB-Pokalfinale bleibt bis 2025 in Berlin

03.07.20 | 15:05

Das DFB-Pokalfinale der Männer wird auch in den kommenden Jahren im Berliner Olympiastadion stattfinden. Bis 2025 bleibe die Hauptstadt der Austragungsort des Endspiels, gab der Deutsche Fußballbund (DFB) am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Am Samstag (Anstoß: 20 Uhr, live im Ersten) treffen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen im 77. Pokalfinale aufeinander.

Erstes Finale ohne Zuschauer - danach wieder mit "voller Bude"

"Mit großer Freude nehmen wir die wunderbare Gastfreundschaft, die diese Stadt jedes Mal gezeigt hat, an. Wir werden die nächsten fünf Jahre hier unsere Finals stattfinden lassen und hoffentlich mit voller Bude, mit vielen Zuschauern, mit der Atmosphäre, die wir in den vergangenen Jahren hier erlebt haben", sagte DFB-Präsident Fritz Keller zur Verlängerung der Zusammenarbeit mit Berlin. In diesem Jahr wird das Endspiel zum ersten Mal in der Geschichte vor fast leeren Rängen stattfinden. Nur 700 Personen sind zum Finale im und ums Stadion zugelassen, Fans müssen komplett draußen bleiben. Auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), zeigte sich erfreut darüber, dass das Finale in Zukunft in Berlin bleibt. "Alle Städte sagen: das ist toll und es wäre toll wenn es bei uns stattfinden. Ich glaube aber, dass wir in den letzten 35 Jahren auf beiden Seiten Vertrauen und Erfahrung gewonnen haben, dass das hier in Berlin gut funktioniert", sagte Müller am Freitag.

Berlin ist seit 1985 Austragungsort

41 der bisherigen Endspiele im deutschen Pokal fanden in Berlin statt, seit 1985 ist das Finale ununterbrochen im Olympiastadion. "Das ist nichtmehr wegzudenken, es ist das deutsche Wembleystadion", sagte Fritz Keller zum Austragungsort. Bevor das Finale dauerhaft nach Berlin verlegt wurde, fand es in wechselnden Städten Deutschlands statt, die meisten Finals außerhalb von Berlin wurden in Hannover (9 Mal), Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart (je 5 Mal) ausgespielt. Der Wettbewerb wurde 1935 vom nationalsozialistischen Regime als "Tschammerpokal" ins Leben gerufen - benannt nach dem damaligen Reichssportführer. Unter diesem Namen wurde der Pokal bis 1943 ausgespielt, davon sechs Mal in Berlin. Nach der Nazizeit wurde der Wettbewerb vorerst nicht mehr ausgetragen. Erst in der Saison 1952/53 gab es wieder einen nationalen Pokal, seitdem heißt er DFB-Pokal. Rot-Weiß Essen war 1953 in Düsseldorf der erste Sieger des heutigen Pokalwettbewerbs.

Drei Finalisten aus der Region spielten in Berlin