Trotz NHL-Draft - Eisbären rechnen mit Verbleib von Lukas Reichel

23.07.20 | 15:56

Eishockey-Bundesligist Eisbären Berlin rechnet damit, dass Toptalent Lukas Reichel auch in der kommenden Saison für die Berliner auflaufen wird. "Ich glaube, die Jungs, die gedraftet werden, bleiben wo sie sind. Es kann sein, dass sie in ein Trainingscamp gehen, aber sie bleiben in diesem Jahr bei ihrem Verein", sagte Manager Peter John Lee in einem Interview mit rbb|24.



"Ich freue mich, wenn er mindestens noch ein Jahr bleibt."

Der 18-jährige Stürmer gilt als großes Talent und wird für den nächsten Draft in der National Hockey League (NHL) als einer der begehrtesten Talente gelistet. "Ich glaube, er wird in der ersten Runde gezogen", so Lee. Wegen der Coronapandemie ist noch unklar, wann und wie der Draft in diesem Jahr stattfindet. Demnächst beginnen in Nordamerika die Playoffs. Möglicherweise wählen die Teams im Anschluss die Talente aus. Lee bewertet den wahrscheinlichen Verbleib von Reichel in Berlin als positiv. "Ich freue mich, wenn er mindestens noch ein Jahr bleibt."



