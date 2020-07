Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) trennt sich zum 31. Juli von Bundestrainer Erik Bouwman. Das gab der kommissarische DESG-Präsident Matthias Große am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Er ist nicht der Richtige", sagte Große. Die langjährige Teamleiter Helge Jasch übernimmt zunächst Bouwmans Aufgaben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Ein wichtiger Punkt in Großes Arbeit ist die Akquise von Sponsoren für die finanziell angeschlagene DESG. So konnte der Bau-Unternehmer neben dem Abschied von Bouwman auch die Partnerschaft mit dem Wohnwirtschafts-Unternehmen BundO-Gruppe verkünden. Wie lange diese Partnerschaft andauern wird, entscheidet sich am 19. September. Da findet die Mitgliederversammlung statt, auf der sich Große im Amt bestätigen lassen will. Von dessen Wahl macht der Sponsor sein weiteres Engagement abhängig.

Sendung: rbb UM6, 02.07.2020