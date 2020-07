Die mehrfache Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist zur Teamkapitänin des deutschen Frauenteams berufen worden. Das teilte die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) am Montag auf ihrer Webseite mit.

"Nie zuvor bin ich in einem Team gelaufen, das sich aus mehreren Generationen zusammensetzt", sagte die 48-Jährige der Mitteilung zufolge. Die Berlinerin Pechstein ist die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin aller Zeiten, sie peilt im Jahr 2022 ihre achte Olympia-Teilnahme in Peking an.

Bei den Männern wird die Rolle des Mannschaftsführers in Zukunft vom 10.000-Meter-Spezialisten Patrick Beckert bekleidet, wie die DESG weiter mitteilte. Der Erfurter hatte bei der WM in Salt Lake City im Februar die einzige Medaille für das deutsche Team erkämpft.