"Ein Bundestrainer, der die Bewerbung um das höchste Amt der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft als einen Witz bezeichnet und die erfolgreichste deutsche Eisschnellläuferin Claudia Pechstein "zum Kotzen" findet, gehört nicht in dieses Amt", hatte Große tags zuvor erklärt. Große ist der Lebensgefährte von Pechstein und bewirbt sich um das Präsidentenamt des Verbandes, das er derzeit kommissarisch inne hat.

Hintergrund ist das seit einem Jahr anhaltende Zerwürfnis zwischen Claudia Pechstein und Bouwman, seit dieser erklärt hatte, er habe "null Bock", die fünfmalige Olympiasiegerin zu trainieren. Daraufhin hatte es eine monatelange Schlammschlacht zwischen beiden Seiten gegeben. Diese mündete in einem offenen Brief Bouwmans vor der Mehrkampf-WM in Hamar, in dem er der 48 Jahre alten Berlinerin vorwarf, "boshaft" und "peinlich" zu sein. Damit hatte er sich scharfe Kritik von Große eingehandelt.