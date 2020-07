In einer Erklärung des Vereins äußerte sich Rangelov wie folgt:

"Ich habe vor einiger Zeit gesagt, dass Energie Cottbus für mich eine Herzensangelegenheit ist und ich alles für den Verein tun würde. Ich hätte auch gerne weiter in Cottbus gespielt, aber der eingeschlagene Weg des Clubs, jetzt einen Generationswechsel einzuleiten und in die Zukunft zu blicken, ist nachvollziehbar. Das verstehe und respektiere ich. Ich persönlich möchte aber noch ein Jahr spielen. Gerne nehme ich das Angebot des Vereins an, nur noch nicht sofort. Ich freue mich dennoch bereits jetzt darauf, im Sommer 2021 zurückzukehren und den Verein dann in anderer Funktion unterstützen zu dürfen. Die Stadt, die Fans und der Verein sind mehr als nur eine Station im Fußball. Ich bin ein Cottbuser."