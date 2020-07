Tomislav Piplica hat einen neuen Job. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter von Energie Cottbus arbeitet künftig als Trainer im Amateurfußball. Piplica übernimmt die zweite Mannschaft der SpVgg Bayreuth in der Bezirksliga Oberfranken Ost, das teilte der Verein am Freitag mit. Es ist erst der zweite Cheftrainer-Job für Piplica.

Der mittlerweile 51-jährige Bosnier soll in Bayreuth auch als Koordinator Leistungssport arbeiten. Piplica hat eine UEFA Pro Lizenz, was bedeutet, dass er auch auf Profiebene trainieren dürfte. Bisher war er als Cheftrainer nur beim sächsischen Oberligisten FC Eilenburg tätig, in den letzten Jahren arbeitete er als Torwarttrainer bei Carl-Zeiss Jena und Wacker Nordhausen.

Bei Energie Cottbus wurde Piplica in den 2000er Jahren zur Legende. Der extrovertierte Torwart absolvierte 260 Spiele für Energie und fiel mit herausragenden Paraden, aber auch durch lustige Aktionen und haarsträubende Fehler auf. In Cottbus war "Pipi" ein absoluter Publikumsliebling.