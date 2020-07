Der Ex-Cottbuser Petrik Sander übernimmt beim 1. FC Magdeburg als Trainer die U19. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. "Ich bin in der Region geboren und regional verwurzelt. Es ist eine spannende und herausforderungsvolle Aufgabe, die jungen Spieler auf dem Weg in den Profibereich zu begleiten und zu entwickeln", sagte der gebürtige Quedlinburger. Nachdem Matthias Mincu ins Drittliga-Team des neuen Cheftrainers Thomas Hoßmang gerückt war, war der Weg frei für den erfahrenen Sander.

Der 59-Jährige ist im Besitz der Fußballlehrer-Lizenz, er arbeitete zuletzt bei Budissa Bautzen. Bekannt wurde Sander als Cheftrainer von Energie Cottbus, als er 2004 das Amt des beurlaubten Eduard Geyer übernommen hatte. Am 1. April 2005 explodierte beim Spiel FC Erzgebirge Aue gegen FC Energie Cottbus in der 86. Minute eine Rakete direkt neben Sander, er hat seitdem einen Hörschaden am rechten Ohr. 2006 schaffte er mit den Lausitzern den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Danach sammelte er Erfahrungen als Trainer vom VfR Aalen, TuS Koblenz und FC Carl Zeiss Jena.

Erst vor Kurzem endete für einen anderen Ex-Cottbuser die Zeit in Magdeburg: Mitte Juni wurde Claus-Dieter Wollitz als Trainer des Drittligateams entlassen.