Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam starten mit einem Heimspiel in die neue Saison der Frauen-Bundesliga. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, starten die Brandenburgerinnen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Eröffnet wird die Saison am 4. September von Doublesieger Wolfsburg mit einer Partie gegen Essen. Wann genau die anderen Spiele stattfinden, ist noch nicht terminiert. Auch ob zum Ligastart schon wieder Zuschauer zugelassen sind, steht noch nicht fest.

Am 2. Spieltag reisen die Potsdamerinnen zum Aufsteiger SV Meppen, ehe nach einer Länderspielpause am 27. September Bayer Leverkusen zu Gast bei Turbine ist. Erstmals ins Pokalgeschehen greift das Chahed-Team in der 2. Runde ein, die am Wochenende 31.10/1.11. ausgespielt wird. Das Endspiel wird am 29. Mai 2021 in Köln ausgetragen.

Der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr wird am 20. Dezember ausgetragen, der erste Spieltag nach der Winterpause findet am 14. Februar 2021 statt. Das Saisonfinale wird am 13. Juni 2021 steigen. Dann empfängt Potsdam die SGS Essen. Turbine Potsdam ist bereits in der letzten Woche mit dem neuen Trainer Sofian Chahed in die Saisonvorbereitung gestartet.