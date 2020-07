Frauen-Bundesliga startet am 4. September in neue Saison

Die Frauenfußball-Bundesliga mit Turbine Potsdam startet am 4. September in die neue Saison. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in Frankfurt am Main nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung bekannt. Am 26. und 27. September wird demnach die erste Runde des Pokalwettbewerbs ausgetragen.