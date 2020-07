Während Geisel den Plänen der Berliner also durchaus offen gegenüber steht, bremst Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (CDU) die Hoffnungen auf ausverkaufte Stadien. Er rechnet zu Saisonbeginn mit Geisterspielen - hält eine Lockerung im September für zu früh. "Die drei Regeln Abstand, Maske und Hygiene sind unverzichtbar dafür, dass wir diesen Weg gehen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir im Oktober, November wieder Zuschauer in den Stadien haben. Volle Stadien werden dies aber nicht sein", sagte Pistorius der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Berlins Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat sich offen für Pläne des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union gezeigt, in der kommenden Saison trotz Corona von Anfang an im komplett gefüllten Stadion zu spielen. "Wir verstehen Unions Ambitionen", sagte der SPD-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden uns zeitnah mit der Vereinsführung treffen, um über das Konzept zu sprechen." Natürlich müsse ein Konzept die hygienischen Anforderungen erfüllen und von der DFL getragen werden, fügte Geisel hinzu. "Es sollte keine unterschiedlichen Lösungen innerhalb der Bundesliga geben."

Die Köpenicker hatten am Freitagabend mit der Veröffentlichung ihres Vorhabens für mächtig Wirbel gesorgt. Der Klub will "spätestens" ab dem ersten Spieltag der kommenden Saison - also dem 18. September - wieder eine "Vollauslastung" des Stadions An der Alten Försterei erreichen. Dazu soll es umfassende Tests auf das Coronavirus für alle Stadionbesucher geben. Einlass ins Stadion würde dann mit negativem Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, und gültiger Eintrittskarte gewährt werden.

Die 22.000 Tests seien "grundsätzlich auch technisch und organisatorisch in einem kurzen Zeitraum möglich", erklärte Pressesprecher Christian Arbeit am Samstag im Exklusiv-Interview gegenüber rbb|24. Man werde über diesen Vorschlag mit dem Senat und dem zuständigen Gesundheitsamt diskutieren und wolle Pläne "so schnell wie möglich" umsetzen, klar sei aber auch: "Gründlichkeit geht vor Eile."