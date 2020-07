Die schlechten Nachrichten rund um den Berlinligisten Berlin United häuften sich zuletzt. Der anvisierte Aufstieg in die Oberliga hatte sich schon vor der Corona-Zwangspause erledigt, der Vertrag mit Trainerhoffnung Fabian Gerdts wurde nicht verlängert und zahlreiche Leistungsträger verließen den Klub, der Gerüchten zufolge mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen hat [tdbirsport.de] . Und nun hat auch noch der erste Vorsitzende Stefan Teichmann hingeschmissen. Mit dessen Rücktritt ist unklar, was aus den hehren Zielen des Klubs mit dem so international klingenden Namen wird.

Unklar sind auch Teichmanns Motive. Ein mit rbb|24 verabredetes Interview sagte er kurzfristig ab. Einzig auf "fupa.net" äußerte Teichmann sich öffentlich, allerdings auch recht nebulös: " Es ist richtig, dass ich am heutigen letzten Tag (Anm.: der 30.6.) der zurückliegenden Saison als Präsident von Berlin United zurücktrete. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Zuallererst bei den Trainern und tollen Spielern, sowohl im Jugendbereich wie auch beim Team der Berlin-Liga, für eine tolle Saison, in der zwar unser Ziel nicht erreicht wurde, aber letztendlich auch ein starker 4. Platz überzeugte. In den letzten drei Jahren haben mich viele positive Momente begleitet. Durch Corona habe ich aber auch die Zeit gefunden, mein eigenes Handeln zu reflektieren und ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr auf meinem eigenen Weg zielgerichtet nach vorne laufe. Da möchte ich wieder hin. Das heißt, ich gehe einen Schritt zurück, um zukünftig zwei Schritte nach vorne machen zu können."

Wie es nun weitergeht bei Berlin United? Zunächst übernimmt der bisherige 2. Vorsitzende Giovanni Bruno Teichmanns Platz, darüber hinaus ist vieles fraglich. Eine Stellungnahme des Vereins wurde für Anfang Juli angekündigt, steht aber noch aus. Aber klar ist, dass auf Berlin United schwere Zeiten zukommen werden. Denn im Grunde war Teichmann nicht nur der Präsident des Klubs aus Berlin-Westend, er war vielmehr die Triebfeder eines wagemutigen Projekts.

Der gebürtige Rostocker gründete den Verein Anfang 2018. Zunächst nur mit Jugendmannschaften, weil ihn die Strukturen im Berliner Nachwuchsfußball nervten und er es besser machen wollte. Kurz darauf fusionierte Berlin United mit dem Club Italia, stieg damit in den Männerfußball ein und entwickelte große Pläne. Ein nachhaltiges Projekt sollte es werden, mit Nachwuchsleistungszentren in Berlin und auf Mallorca, einem neuen Stadion und einer internationaler Geltung, die Teichmann vor zwei Jahren in der "Berliner Zeitung" skizzierte: "Den Berliner Primus Hertha BSC kennt jeder in der Stadt und in Deutschland, aber fragt man in Paris oder London nach Hertha, schütteln viele mit dem Kopf. In Berlin aber kennen alle Fußballfans etwa Paris St. Germain oder Arsenal London. Ich denke, in Berlin ist genügend Platz für einen neuen Klub, der überregional spielt."