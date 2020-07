Wir haben einen klaren Plan, den haben wir der Mannschaft heute vorgestellt. Wir sind große Freunde davon, die Mannschaft immer mitzunehmen, damit sie weiß, was auf die zukommt, was wir von ihr erwarten und was sie von uns erwarten können. Das ist auch unser erstes Ziel, dass wir eine sehr gute Vorbereitung machen. Wenn die Spieler so gut mitmachen, wie sie das vor dem Restart gemacht haben, dann ist mir nicht bange. Das war top und genau das wollen wir weiter machen. Wir wollen unsere Spieler weiterentwickeln und dazu ist die Vorbereitung sehr, sehr wichtig.

Das sind verschiedene Dinge. Wir müssen natürlich an den Grundlagen arbeiten, denn wir werden keine oder nur eine kurze Winterpause haben. Das ist eine neue Situation. Da werden wir auch in der Saison sehr clever sein müssen, weil es Neuland für uns ist. Aber wir müssen eine gute Grundlage schaffen, das heißt, die ersten drei Wochen werden große Umfänge gefahren. Aber ganz wichtig ist auch, immer Fußball zu spielen. Ich finde, ein Tag, an dem man keinen Fußball spielt, ist ein verlorener Tag. Der zweite Teil wird dann sein, im Detail zu arbeiten, unser Angriffsspiel besser zu machen, den Spielaufbau, also viele kleine Details. Da freuen wir uns drauf, weil das auch ein Stück Antrieb ist und Freude macht, wenn man sieht, dass eine Mannschaft das umsetzt.

Wir erhoffen uns, dass er das, was er an Qualität hat, bei uns einbringen kann. Wir wissen nicht, wie viel Zeit er dafür braucht. Das ist das erste Mal, dass er in einem fremden Land ist. Er ist noch ein junger Spieler, auch wenn er schon sehr erfahren ist für sein Alter. Er ist ein Spieler, der fußballerisch sehr gute Qualitäten und ein unglaublich gutes Raumgefühl hat. Er hat sehr schlaue Ballgewinne und spielt den Ball dann relativ schnell vertikal nach vorne und er hat auch eine gewisse Torgefahr. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich reinkommt und werden alles versuchen, dass er das schnell hinbekommt. Aber umgekehrt geben wir ihm auch die Zeit und werden keinen Druck aufbauen, weil er für die nächsten Jahre auch ein wichtiger Baustein sein soll.

...die Saisonziele:

Klar wissen wir, dass von außen so ein bisschen was reingetragen wird, was nicht ganz so ist, wie es eigentlich wirklich ist. Wir sind happy, dass wir mehr Geld zur Verfügung bekommen haben. Wir wissen aber auch, dass das nicht so viel mehr ist als viele Mannschaften, die vor uns in der Tabelle stehen. Wir müssen das Geld sehr schlau anlegen. Wir werden damit keine neue Mannschaft aufbauen, müssen aber trotzdem eine Achse aufbauen. Das macht es natürlich sehr kompliziert, weil wir sehr gute erfahrene Spieler verloren haben, die die Achse in den letzten Jahren gebildet haben. Die müssen wir neu bilden. Diese Spieler zu kaufen ist sehr teuer. Da kann man an einer Hand abzählen, wie viel man für das Geld bekommt. Und wir müssen sehr sorgsam damit umgehen, weil wir gewährleisten müssen, dass das alles in normalen Bahnen läuft. Deswegen lassen wir uns da auch nicht hetzen oder verrückt machen. Wenn ich allein sehe, wer alles mit uns in Verbindung gebracht wird. Dann hätte ich keinen einzigen Tag Urlaub, bei so vielen Leuten, mit denen ich mich hätte treffen müssen. Es sind viele Spieler dabei, die weit aus unserer Reichweite sind, die wir uns überhaupt nicht leisten können. Deswegen können wir uns nur interne Ziele setzen und setzen uns am meisten unter Druck. Wir wollen definitiv besser abschneiden, als wir in der letzten Saison abgeschnitten haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Spielart weiter kultivieren.