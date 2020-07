Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain zeigt wohl Interesse am Brasilianer Matheus Cunha vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie die "Bild am Sonntag" und der "Kicker" berichten, soll der 21 Jahre alte Offensivspieler auf dem Zettel der Verantwortlichen um PSG-Sportdirektor Leonardo stehen. Entsprechende Berichte gab es zuletzt auch aus Frankreich. Laut "Bild am Sonntag" besteht bereits Kontakt zwischen dem Verein und der Spielerseite. Der "Kicker" schreibt, dieser solle "in nächster Zeit" aufgenommen werden.