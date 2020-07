Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und Union Berlin starten in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining. Am Montag stehen bei beiden Klubs zunächst Corona-Tests sowie weitere Untersuchungen an.

Hertha BSC wird dann am Dienstag das erste Mannschaftstraining absolvieren. Die Einheit unter Trainer Bruno Labbadia findet auf dem Olympiagelände statt. Zuschauer dürfen nicht dabei sein, der Hauptstadtclub trainiert vorerst weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anders als in den Vorjahren werden die Berliner in diesem Sommer auf Trainingslager verzichten.

Anders ist die Situation beim 1. FC Union. Die Köpenicker absolvieren zwar kein Trainingslager im Ausland, verreisen aber dennoch. Anstatt wie zunächst angedacht in Österreich, bereitet

sich das Team von Trainer Urs Fischer vom 17. bis 25. August auch im bayerischen Bad Wörishofen auf die zweite Spielzeit im Oberhaus vor.



Bereits zuvor am Donnerstag nächster Woche (30. Juli) reisen die Profis in ein viertägiges Kurztrainingslager nach Bad Saarow in Brandenburg. Das erste Mannschaftstraining soll noch vor der Abreise in Köpenick stattfinden. Sowohl die Einheiten in Berlin als auch die beiden Trainingslager finden unter den im jeweiligen Bundesland geltenden Infektionsschutzverordnungen statt. Termine für etwaige Testspiele in der Saisonvorbereitung sollen kurzfristig bekanntgegeben werden.