Michael Parensen ist mit dem 1. FC Union in die zweite Liga und die Bundesliga aufgestiegen, hat über elf Jahre für die Eisernen gespielt und in diesem Sommer seine Karriere beendet. Für den Verein will er weiter arbeiten, aber hinter den Kulissen. Von Stephanie Baczyk

An einem der schönsten Tage seines Fußballerlebens trägt Michael Parensen ein Bandana. Ein rotes Tuch, im Rocker-Style auf den Kopf geknotet, dazu eine schwarze Sonnenbrille. Blickdicht, und das ist auch besser so, denn die vielen Stunden zuvor ist einiges an alkoholischen Kaltgetränken geflossen. An jenem Abend im Sommer 2019 jedenfalls lassen sich die Spieler des 1. FC Union im Stadion An der Alten Försterei für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga von den Fans feiern, Parensen ist mittendrin und grinst sich einen. Die Hände in den Jeanshosen-Taschen.

"Diese Saison war es für den Verein auch noch mal ganz wichtig – so wurde mir gesagt – dass ich da auf jeden Fall dabei bin", erzählt Parensen heute, etwas mehr als ein Jahr später. "Auch in der Kabine, um das, was wir uns die letzten Jahre aufgebaut haben, und wie die Leute hier ticken, auch in die Mannschaft zu tragen. Deswegen war das klar kommuniziert, dass die Saison auf jeden Fall noch geht und dass man dann halt sieht, was wird."

Parensen hat sich eine Grundlage geschaffen, per Fernstudium seinen Bachelor in BWL gemacht. Sein dritter Anlauf, er muss lachen. An der Uni Köln hat er es mit Geographie probiert, in Berlin dann mit Stadt- und Regionalplanung. Die Richtung hat ihn angefixt, am Ende entscheidet er sich aus unterschiedlichen Gründen doch für Betriebswirtschaftslehre. Dass es jetzt für ihn auf anderer Ebene weitergeht, sei kein "krasser Schnitt" nach der Profikarriere. Parensen hat sich eben vorbereitet, nur in welchem Bereich genau er künftig arbeiten will, das muss er noch herausfinden.

"Ich war jetzt 15 Jahre im Profifußball tätig. Natürlich möchte man dann nah am Team, an der Mannschaft sein. Weil man ja auch glaubt, dass man gewisse Erfahrungen mit einbringen kann", weiß er. "Deswegen liegt das so ein bisschen nah. Auf der anderen Seite will ich aber auch sehen: fehlt mir das? Also gehe ich jetzt einfach mal weg von der Mannschaft und schaue mir was anderes an. Die Erfahrung habe ich einfach nicht, deshalb ist das für mich ganz wichtig. Vielleicht ist es ja ganz schön, jedes Wochenende zu Hause und gar nicht abhängig von den wöchentlichen Ergebnissen zu sein."