Für die Landespokalsieger aus Berlin und Brandenburg, die noch ermittelt werden müssen, bescherte die Auslosung bereits namhafte Gegner. Der Titelträger aus der Hauptstadt wird Bundesligist 1. FC Köln empfangen. Der Gewinner des brandenburgischen Landesverbandes spielt gegen den VfL Wolfsburg. Die erste DFB-Pokal-Runde wird vom 11. bis 14. September ausgetragen, also am Wochenende vor dem Start der Bundesliga-Saison.

Es sind durchaus anspruchsvolle Aufgaben für Hertha BSC und Union Berlin in der ersten Runde des DFB-Pokals. Beide Berliner Bundesligisten bekommen es mit Klubs aus der zweiten Liga zu tun. Während die Herthaner bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig antreten müssen, reisen die Köpenicker zum Karlsruher SC. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Ersten.

Die regionalen Pokalwettbewerbe sind aufgrund der Corona-Krise noch nicht beendet. Die Halbfinal-Partien stehen in Berlin am 8. und in Brandenburg am 9. August an, die Endspiele am 22. August im Rahmen des Finaltags der Amateure.

In Berlin empfängt in der Runde der letzten Vier der Berlin-Ligist Berliner SC den Regionalliga-Klub Viktoria Berlin. Zudem kommt es zum Duell der Viertligisten zwischen dem BFC Dynamo und VSG Altglienicke. In Brandenburg messen sich Regionalliga-Aufsteiger FSV 63 Luckenwalde und Union Fürstenwalde. Zudem erwartet der SV Grün-Weiß Lübben den SV Babelsberg 03.

Der rbb überträgt alle Halbfinalspiele im Livestream. Der Finaltag der Amateure wird dann in einer großen Konferenz im Ersten zu sehen sein. Dort werden bundesweit aus 42 Mannschaften in 21 Endspielen die Gewinner der Landespokalwettbewerbe ermittelt.