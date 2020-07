Vor dem Anpfiff gedachten die Finalisten in einer Gedenkminute der Opfer der Corona-Pandemie. Für die Bayern trafen David Alaba (16. Minute) mit einem sehenswerten Freistoß, Serge Gnabry (24.) und der Final-Rekordtorschütze Robert Lewandowski (59. und 89.). Die Münchner dokumentierten damit ihre Überlegenheit beim 13. Double aus Meisterschaft und Pokal. Für Leverkusen trafen Sven Bender (64.) zum 1:3 und Kai Havertz (90.+4) per Handelfmeter.

Vor dem Finale waren in der Hauptstadt nur wenige Fans unterwegs. Wo sonst in den Stunden zuvor auf das Endspiel hingefiebert wurde, waren nur wenige Anhänger der Finalisten in Trikots zu sehen.

Lediglich bei der Abfahrt der beiden Teams von ihren jeweiligen Hotels feuerten einige Fans die Mannschaften an. Wegen der Coronavirus-Pandemie durften in diesem Jahr keine Zuschauer in das Olympiastadion mit seinen mehr als 74.000 Plätzen. Die Polizei reduzierte ihre Einsatzkräfte am Abend auf 200 Beamte, wegen diverser Demonstrationen waren es zuvor im Tagesverlauf 600 Polizisten.