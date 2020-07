Keine Gästefans bis Jahresende, Alkohol- und Stehplatzverbot bis Ende Oktober: Das sehen die Pläne der DFL für die Rückkehr von Fans in die Stadien vor. Auf einer Versammlung sollen die Klubs abstimmen - vor allem Union dürfte Widerspruch einlegen.

Am kommenden Dienstag dürfte bei der virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) intensiv diskutiert werden. Denn dann sollen die Klubs der 1. und 2. Liga über die Pläne der Liga für die Rückkehr der Fans in Stadien abstimmen. Diese sehen unter anderem vor, dass bis Ende des Jahres keine Gästefans reindürfen. Alkohol und Stehplätze wären bis Ende Oktober verboten.

In ihrer Mitteilung weist die DFL darauf hin, dass die Maßnahmen eine vorübergehende Anpassung seien, "um angesichts der andauernden pandemischen Lage die Einhaltung und die Kontrolle der Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen in den Stadien zu erleichtern".

Die DFL hatte einen Leitfaden für die Rückkehr der Anhänger in die Stadien erstellt und die Klubs aufgefordert, lokale Konzepte zu erarbeiten. Sie sieht Abstimmungsbedarf, "ob es mit Blick auf bestimmte Aspekte ein einheitliches Vorgehen aller Klubs geben sollte". Bei den Entscheidungen genügt eine einfache Mehrheit. Mit den Maßnahmen will die DFL das Infektionsrisiko bei Spielen in der Corona-Pandemie verringern.