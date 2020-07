Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Peter Niemeyer wird neuer Sportdirektor beim Drittliga-Absteiger Preußen Münster. Der langjährige Hertha-Profi (132 Spiele) tritt bei den Westfalen die Nachfolge von Malte Metzelder an, von dem sich die Preußen Anfang Juli getrennt hatten. Niemeyer erhält in Münster einen Dreijahresvertrag und soll den Neuanfang in der Regionalliga West vorantreiben.