Hertha BSC und die Tennor Holding unter Führung von Investor Lars Windhorst haben eine Ausweitung des bereits bestehenden Engagements vereinbart.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zahlt Tennor weitere 150 Millionen Euro und erhält dafür zusätzliche Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Die neuerliche Investition sollen in zwei Tranchen erfolgen. Einmal im im Juli und in Höhe von 50 Millionen Euro. Ein weiteres Mal im Oktober und in Höhe von 100 Millionen Euro. In Summe hält Tennor dann 66,6 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.