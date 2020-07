Am Samstag, 8. August, empfängt der Berliner SC um 13 Uhr Regionalligist Viktoria Berlin auf dem Hubertus-Sportplatz im Grunewald. Im Anschluss spielen die Regionalliga-Teams BFC Dynamo und VSG Altglienicke ab 16 Uhr den zweiten Finalteilnehmer aus. Das Spiel wird voraussichtlich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattfinden.

Energie Cottbus greift im Landespokal erst in Runde drei ein

Am Sonntag, 9. August, finden dann die Halbfinals in Brandenburg statt. Um 13 Uhr kommt es zum Duell zwischen Regionalliga-Aufsteiger FSV 63 Luckenwalde und Union Fürstenwalde. Ab 16 Uhr empfängt der SV Grün-Weiß Lübben den SV Babelsberg 03.

Die Endspiele finden am 22. August im Rahmen des Finaltags der Amateure statt. Dort werden aus 42 Mannschaften in 21 Endspielen die Gewinner der Landespokalwettbewerbe ermittelt. Die ARD überträgt alle Partien in einer großen Livekonferenz über den Tag verteilt.