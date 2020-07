Berliner Niko Kovac neuer Trainer bei der AS Monaco

Der Berliner Niko Kovac (48) ist neuer Trainer beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Der ehemalige Hertha-Profi tritt die Nachfolge des Spaniers Robert Moreno an. Der Kroate Kovac hat einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung unterschrieben.