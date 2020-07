Er habe ein paar Namen im Kopf gehabt als er beim BAK anfing, aber seinen Bruder nicht sofort vorgeschlagen. Letztlich habe es aber auch sportlich keine bessere Alternative gegeben. "Man muss aber schon sagen, dass die Entscheidung Ben zum BAK zu holen keine familiäre war, sondern eine rein faktische", sagt der Trainer Meyer. Schließlich habe der Berliner AK in seinem großen Umbruch noch keinen Außenverteidiger im Kader gehabt und Bruder Ben sei "ein Qualitätspieler, der mit großen Ambitionen kommt und der vielleicht der offensivste Außenverteidiger ist, den es in der Liga gibt."

Vor zwei Jahren trafen sich die beiden zum ersten Mal in dieser Konstellation, damals in Fürstenwalde, bei Union. Die holten erst Ben und mussten sich kurz darauf einen neuen Trainer suchen, also kam André (36 Jahre alt) hinterher. "Wie es der Zufall so will, sind wir in Fürstenwalde zusammen gekommen und das hat auch gut funktioniert", erzählt der Trainer Meyer und gibt zu, dass er sich diesmal ein bisschen geziert habe, die "Bruderkarte" zu ziehen.

Der Umbruch beim BAK ist noch lange nicht abgeschlossen, gerade mal elf Vertragsspieler hat der Verein aktuell im Kader, Trainer André Meyer hat einige Arbeit vor sich. "Die Vorzeichen sind schon kompliziert in dieser Saison. Wir sind immer noch dabei, den Kader zusammen zu stellen und müssen dann mal schauen, was der her gibt." Weil die Regionalliga schon in weniger als einem Monat wieder startet, stellt Meyer klar: "Eine Zielformulierung in Richtung Drittligaaufstieg wird es bei uns in diesem Jahr nicht geben."

Er will einige Spieler aus der Jugend einbinden und der BAK soll in dieser Saison für "attraktiven, offensiven Fußball" stehen. Daran soll auch Ben seinen Anteil haben. Fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in seiner besten Regionalliga Saison bei Union Fürstenwalde. Auch deshalb sind ihm bisher keine Vorurteile in der Mannschaft begegnet. "Es ist nicht so, dass die anderen sagen: Oh, hier kommt der Bruder", beschreibt Ben, "ab und zu wollen sie aber mal einen Tipp von mir, wie sie am besten etwas ansprechen können beim Trainer." Eine kleine Sonderbehandlung gibt es übrigens doch: "Das Siezen mache ich jetzt natürlich nicht."